Modena, dopo la piena ecco i danni al nuovo argine sul Secchia

Viaggio da Ponte Alto al ponte sulla Tangenziale di Modena sull'argine del Secchia dopo la piena di domenica. Una piena che sull'altro fiume modenese (il Panaro) ha provocato la rottura dell'argine con la conseguente alluvione nelle zone di Nonantola e Castelfranco.Il video testimonia i profondi danni provocati dalla piena, con l'acqua che ha scavato l'argine sinistro del Secchia appena rifatto. Meno danni sull'argine destro che non è di recente fattura e che è già protetto da una ricca vegetazione. Sull'argine sinistro sono già stati posizionati in questi giorni teloni di sicurezza per evitare che nelle canalizzazioni si provochino erosioni e fratture dell'argine. Dal ponte dell'Uccellino in poi, dove i lavori non sono ancora stati rifatti, la piena di domenica ha invece lasciato un margine ridottissimo e la tracimazione è stata evitata di una manciata di centimetri.