Modena, focolaio alle scuole elementari di Cognento. Tamponi a tappeto

Focolaio Covid alle scuole elementari San Geminiano di Cognento di Modena. Il moltiplicarsi dei casi di coronavirus tra gli studenti (in particolare di alcune classi) ha creato allarme e tensione nella scuola e tra i genitori e ieri l'Ausl ha deciso di procedere all'esame del tampone per tutti gli alunni delle 10 sezioni (due per ogni classe di età).'A seguito delle numerose positività per Covid recentemente riscontrate tra persone che hanno frequentato la scuola, alcune classi sono state convocate per effettuare il tampone di screening - spiega l'Ausl di Modena in una lettera inviata ieri ai genitori e al personale della scuola di Cognento -. Si è deciso pertanto di organizzare per tutti gli alunni delle altre classi e per il personale, escluse quelle già in quarantena, una seduta di screening con tampone nasofaringeo (test molecolare) il 14 maggio presso la sede stessa della scuola in via Jacopo da Porto sud 211 a Cognento'.Ovviamente in tale data l'attività didattica verrà sospesa. 'Gli alunni - spiega ancora l'Ausl - dovranno consegnare alla scuola il foglio di consenso, in assenza del quale il tampone non potrà essere effetuato. Le persone guarite da Covid negli ultimi tre mesi non saranno soggetto allo screening'.