Modena: il COM si rifà il look. Conclusi i lavori di riqualificazione dell’ingresso del Centro Oncologico Modenese

Grazie alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, con il supporto del Comune di Modena, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il COM è stato completamente trasformato all’esterno. L’intervento ha previsto il rifacimento del vialetto d’ingresso con materiali drenanti e colorati, l’installazione di una nuova illuminazione a LED e la creazione di giardini terapeutici studiati per il benessere psicofisico dei pazienti.ha illustrato una serie di soluzioni ispirate alla sostenibilità ambientale e all’architettura del benessere, tra cui una pergola, percorsi sensoriali, zone d’incontro e una parete verde che maschera l’impatto visivo della struttura, migliorando l’accoglienza e l’estetica del luogo.'È stato un sogno che coltivavamo da tempo come associazione', ha dichiarato commossa«Grazie alla generosità di cittadini, associazioni e imprese locali, abbiamo ridato dignità e bellezza a uno spazio importante per chi affronta cure oncologiche». Tra i sostenitori: Fondazione di Modena, Confcommercio, Italpizza, Conad, Lapam, Legacoop Estense e tanti privati cittadini.L’intervento è stato accolto con entusiasmo anche dai professionisti sanitari. Il Dott.ha parlato di un vero salto di qualità: «Un luogo che accoglie con piante e spazi di sosta migliora anche il processo di cura.È stato un grande passo avanti». Il restyling non si ferma qui: nei prossimi mesi l’attenzione si sposterà sull’atrio interno, con l’obiettivo di rendere il COM una struttura sempre più innovativa e centrata sulla persona.Ilha evidenziato come il rinnovamento architettonico accompagni quello terapeutico: 'L’oncologia si evolve, e anche gli spazi devono farlo. Mettere il paziente al centro, fin dal primo ingresso, è il nostro obiettivo'.