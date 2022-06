Modena in lutto: è morto Ermes, oste per antonomasia

Lutto nel mondo della cultura, della tradizione e della cucina modenese. E’ morto a 85 anni Ermes Rinaldi, titolare insieme alla moglie Bruna della storica Osteria Ermes, di via Ganaceto. Tempio dei piatti tipici modenesi dalle tagliatelle al ragù alle lasagne, dai tortellini in brodo ai maccheroni al pettine, l'Osteria da Ermes è stata una delle ultime vere Osterie di Modena. Aperta solo a pranzo, dove non si poteva prenotare e si faceva sempre la fila in strada per sedersi, e alla fine ci si sedeva vicino a sconosciuti, perché lo spazio è piccolo e la gente troppa. Dopo un infortunio domestico nel 2017 , Ermes aveva riaperto nel 2018 il suo locale, abbracciato dal sindaco Muzzarelli.Ermes e la moglie Bruna hanno rappresentano per 50 anni la combinazione perfetta dell'arte culinaria.'Un simbolo della città, un autentico cultore della tradizione gastronomica modenese, dai modi apparentemente burberi, ma bonari, che non riuscivano a nascondere un cuore grande'. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in un messaggio di cordoglio lo ricorda così.La trattoria Ermes è una delle botteghe storiche della città e 'quando festeggiò i 50 anni di attività – ricorda il sindaco – lo fece coinvolgendo tanti modenesi in un’iniziativa di solidarietà. Era il suo stile e questo è il modo migliore per ricordarlo: ciao Gabian. E un abbraccio alla moglie e al figlio'.