Modena, in pensione dopo 40 anni nella polizia: rinunciano a regali per donazione a Aseop

Alla cerimonia, mercoledì, erano presenti il presidente di Aseop Erio Bagni e il questore di Modena Lucio Pennella

In occasione del loro pensionamento dopo 40 anni di servizio, l'Ispettore della Polizia di Stato, Rosa Corrado e il Sovrintendente della Polizia di Stato Abbatista Giuseppe, hanno deciso di rinunciare ai regali dei colleghi e di sostenere, invece, con una generosa donazione l’Associazione Aseop Odv ed in particolare il progetto di ospitalità gratuita che Aseop garantisce ai pazienti delle strutture ospedaliere di Modena grazie alla Casa di Fausta. Alla cerimonia, mercoledì, erano presenti, per l’occasione, il presidente di Aseop Odv, Erio Bagni, che ha consegnato all’Ispettore e al Sovrintendente una pergamena a ricordo del loro gesto di solidarietà e il questore di Modena, Lucio Pennella, oltre a tutto il personale, che ha voluto così dimostrare la propria vicinanza ai colleghi di servizio. 'Al Questore Pennella, all’Ispettore Rosa e al Sovrintendente Abbatista, oltre che naturalmente a tutto il personale della Questura di Modena vanno i più sentiti ringraziamenti da parte delle famiglie e dei bambini che da oltre trentacinque anni Aseop Odv sostiene con supporto e presenza costante' - spiega Aseop-

