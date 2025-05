Modena, la giornata del naso rosso: Vip per regalare un sorriso negli ospedali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi in Piazza Mazzini a Modena è stata la Giornata del Naso Rosso. La Giornata del Naso Rosso, giunta alla 21esima edizione, è l’occasione per sostenere i corsi di formazione per i volontari clown, le missioni organizzate nei paesi in via di sviluppo, i progetti da realizzare nelle scuole ed aiutare a diffondere, tra l’opinione pubblica, la conoscenza della clownterapia e della filosofia del “Viviamo In Positivo”, promossa da VIP Italia ODV.

La Federazione VIP Italia ODV è nata nel 2003: attualmente, in Italia e nella Repubblica di San Marino, le associazioni federate sono oltre 70, per un totale di circa 4.500 volontari. In provincia di Modena i volontari prestano servizio all'ospedale Ramazzini di Carpi, all'ospedale di Mirandola, alla Rsa Cialdini di Modena e alla Rsa Ramazzini di Modena oltre ai progetti nelle scuole, al progetto la Torre con ragazzi tossicodipendenti del Ceis di Modena ed il progetto Aut Aut per ragazzi autistici.

Oggi i volontari hanno ricevuto anche la visita del sindaco Mezzetti che, come loro, ha indossato il naso rosso, la maschera con cui ogni giorno vengono aiutate tante persone. 'Il vostro sorriso, la vostra ironia e il vostro entusiasmo sono un dono prezioso per tutta la nostra comunità' - ha detto il sindaco.