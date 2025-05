Modena, la polizia locale ha festeggiato il 165esimo anniversario

Si è tenuta oggi ai Giardini Ducali la celebrazione del 165esimo anniversario della fondazione della Polizia locale di Modena. Dal 1860, quando il Consiglio comunale avviò l’istituzione di un corpo dipendente dal Comune allo scopo di 'poter assicurare l’esecuzione delle leggi di pulitezza ed amministrazione comunale' ad oggi, tante e continue le evoluzioni che da 'guardie municipali' nel 1921 divennero 'vigili urbani' e nel 1986 Polizia municipale fino a quando, con la legge regionale del 2018, si arrivò all’attuale denominazione con l’introduzione del modello di Polizia di comunità.'Con il comandante condividiamo l’obiettivo di una Polizia locale sempre più dentro alla comunità, in grado di svolgere appieno la propria parte in un sistema integrato di sicurezza', ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Camporota ricordando il Patto per la sicurezza con la Prefettura, periodicamente rinnovato e modulato sulle esigenze della città. 'Questo lavoro di squadra è imprescindibile e ci vede impegnati a rafforzare sempre più la collaborazione con le Istituzioni deputate alla sicurezza e con tutti i soggetti della società civile che possano dare un contributo a rendere migliore, più sicura e vivibile questa città, lavorando insieme sul fronte dell’educazione, della prevenzione e della repressione'.'Abbiamo portato la festa della fondazione del Corpo ai Giardini ducali con l’auspicio di evolvere la celebrazione istituzionale in una festa della città dedicata alla Polizia locale, una sorta di open day, perché siamo prima di tutto ‘cittadini in divisa’.Prerogativa della Polizia locale è proprio essere parte integrante della città, la polizia dell’ultimo metro che deve conoscere e capire i fenomeni, le dinamiche, i problemi per poter intervenire efficacemente - ha osservato il comandante Alberto Sola -. Sappiamo che problemi complessi richiedono soluzioni articolate e che dobbiamo lavorare per orientare positivamente le energie e gli sforzi di tutti'.Rivolto agli operatori 'che ogni giorno affrontano una moltitudine di problemi diversi', ha ribadito la necessità di 'un’alta professionalizzazione, così da evolvere le nostre competenze per adeguarle a una società che cambia rapidamente'.Encomi del Sindaco sono stati consegnati al gruppo di otto agenti che hanno arrestato un accoltellatore sull’autobus e a quelli che hanno contribuito a un’operazione contro una banda di giovani rapinatori.Inoltre,sono stati consegnati a: commissario Enrico Guerra e ispettrice Alessia Leo (recupero di oggetti sacri rubati); commissario Annalisa Fiorini (lavoro svolto in Procura); agenti Agnese Bagarella, Antonio Marrone e Giovanni Ragone (che hanno fermato un’auto contromano in tangenziale condotta da un’anziana); assistente capo LoMuzio (intervenuto fuori servizio per arrestare un ladro); ispettore William Marrocco, sovrintendente Achille Reami, assistente scelto Virna Biondini, agente Tommaso Lanzoni (salvataggio di una famiglia rimasta bloccata con l’auto nel fango di notte); sovrintendente maggiore Codeluppi Claudio, assistente capo Giancarlo Giovanetti (edificio pericolante evacuato e messo in sicurezza); commissario capo Luca Zanfi, assistenti Capo Luca Tostati, Federico Pigati, agenti Leonardo Giannuzzi, Zenebi Procopio e Luigi Salvatore Scozzafava (per aver scongiurato atti di autolesionismo durante lo sgombero di una famiglia abusiva).