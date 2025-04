Modena, le strade del centro storico ridotte a groviera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





San pietrini divelti, pavimentazione rotta e tombini assenti. Le strade del centro storico di Modena non sono mai state così rovinate. Un vero e proprio percorso a ostacoli, soprattutto per chi deve attraversare il centro con una carrozzina. La galleria fotografica che pubblichiamo è frutto di alcune fotografie scattate oggi nella zona tra piazza Matteotti, piazza Mazzini e piazzale San Domenico. Una manutenzione ordinaria che davvero lascia a desiderare e che rappresenta un pessimo biglietto da visita per i turisti che vogliono visitare Modena.