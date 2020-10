Modena, mercato Novi Sad: tre multe agli ambulanti per assembramento

Lunedì, durante il mercato del Novi Sad, i vigili hanno elevato diverse sanzioni per assembramenti ai banchi. Tre gli ambulanti, tutti venditori di articoli di abbigliamento, che sono stati richiamati a evitare situazioni che creino assembramento, esponendo anche i cartelli previsti dalle norme. In particolare, due dei tre verbali sono stati elevati da agenti non i divisa. 'Nel primo caso, è stata accertata la presenza di 18 avventori accalcati sul fronte e sul lato del banco, che non mantenevano le distanze interpersonali; mancavano inoltre il riferimento scritto all'obbligo di mascherina di protezione e il gel disinfettante. Una situazione simile è stata riscontrata poi in altri due posteggi dove erano rispettivamente una ventina e una trentina i clienti ammassati frontalmente e lateralmente al banco e non distanziati - afferma il Comune in una nota -. In tutti i casi dipendenti e gestori delle attività sono stati sanzionati e richiamati a ripristinare le condizioni di sicurezza'.

Venerdì scorso, dopo le 20, la medesima irregolarità era stata riscontrata in un esercizio di acconciatore del centro storico gestito da un cittadino del Bangladesh: all’interno del piccolo negozio erano presenti nove persone che si trattenevano in violazione ai protocolli e alle linee guida per le riaperture delle attività economiche.