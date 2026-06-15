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Modena Merita di Più: raccolta fondi per le spese legali della donna vittima di violenza sessuale a San Damaso

Modena Merita di Più: raccolta fondi per le spese legali della donna vittima di violenza sessuale a San Damaso

Per garantire il pieno accertamento della verità processuale la vittima è chiamata a sostenere una spesa di circa 5.000 euro per una controperizia specialistica

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Il Comitato Modena Merita di Più annuncia l'avvio di una raccolta fondi solidale a sostegno della donna vittima di una grave violenza sessuale avvenuta a San Damaso nell'agosto 2025. Con il consenso della diretta interessata, il Comitato ha deciso di affiancarla nel difficile percorso giudiziario che la vede impegnata nella ricerca di giustizia nei confronti del proprio aggressore. La vicenda si trova attualmente in una fase particolarmente delicata. Nell'ambito del procedimento è stata infatti richiesta una perizia psichiatrica finalizzata a verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti. Per garantire il pieno accertamento della verità processuale, la vittima è chiamata a sostenere una spesa di circa 5.000 euro per una controperizia specialistica che possa valutare e contestare eventuali conclusioni favorevoli all'assalitore.


'Non è accettabile che una persona che ha subito una violenza così devastante debba affrontare ulteriori sacrifici economici per vedere riconosciuti e difesi i propri diritti fondamentali', dichiarano i rappresentanti del Comitato Modena Merita di Più. 'Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi ufficiale, accessibile attraverso la piattaforma GoFundMe e, per chi preferisse contribuire direttamente, tramite bonifico bancario. Il Comitato sottolinea inoltre la massima trasparenza dell'iniziativa.

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Qualora la raccolta dovesse superare il traguardo iniziale dei 5.000 euro necessari per la controperizia, l'intero importo eccedente sarà destinato alla vittima per contribuire alle spese di supporto psicologico che continua ad affrontare nel suo percorso di recupero'.


'Una violenza sessuale non termina con l'aggressione. Le conseguenze psicologiche, emotive e sociali accompagnano una persona per anni. Il sostegno della comunità può rappresentare un aiuto concreto per affrontare un percorso complesso e doloroso. Attraverso questa iniziativa, Modena Merita di Più intende lanciare un messaggio chiaro: nessuna vittima deve essere lasciata sola davanti agli ostacoli economici e burocratici che possono frapporsi tra lei e la giustizia. Grazie di cuore a chiunque deciderà di far prevalere il senso di comunità e la solidarietà di fronte alla fredda burocrazia'.

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