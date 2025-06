Modena: è morto a 64 anni Donato Tanza, storico medico della Chirurgia Maxillo Facciale

Lutto nella sanità modenese: è morto questa notte a 64 anni il dottor Donato Tanza, figura storica della Chirurgia Cranio Maxillo Facciale del Policlinico. Nato a Gallipoli il 16 gennaio 1961, il dottor Tanza era ormai modenese d'adozione da quando l'8 gennaio del 1990 era stato assunto al Policlinico. Il dottor Tanza era in pensione da un anno ma era da tempo malato. 'I colleghi ed il Personale tutto del Reparto di Chirurgia Cranio Maxillo Facciale del Policlinico di Modena si stringono alla Famiglia del Dott Donato Tanza, stimato Professionista, prezioso amico e uomo di eccezionale sensibilità ed empatia. Ti porteremo sempre nel nostro cuore'.

