Modena, è morto a 64 anni il dottor Zagnoli, storico radiologo a Baggiovara

Lutto nella sanità modenese, è morto a 64 anni il dottor Antonio Zagnoli, figura storica della Radiologia Modenese prima all’ospedale Sant’Agostino, poi, sin dalla sua apertura nel 2005, al Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara. Si è spento stamattina in Terapia Intensiva dove era ricoverato da domenica.

Modenese da sempre, nato a Roma nel 1961, il dottor Zagnoli si era Laureato in medicina e Chirurgia nel 1989 presso l’Università degli Studi di Modena, dove aveva anche conseguito la specialità in Radiodiagnostica nel 1993. Nello stesso anno aveva preso servizio in Radiologia all’Ospedale Sant’Agostino. Col trasferimento al Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara aveva cominciato a specializzarsi in radiologia interventistica vascolare ed extra vascolare, iniziando un percorso che lo aveva portato a diventare il punto di riferimento per la Radiologia interventistica e d’Urgenza nell’Ospedale Trauma Center della Provincia.

Responsabile della Struttura Semplice di Radiologia d’Urgenza e Pronto Soccorso, dal 2022 al 2023 era stato anche Direttore facente funzione della Radiologia dell’Ospedale Civile.I colleghi lo stimavano e ricambiavano una sincera amicizia e, oltre che per sue note qualità professionali, lo ricordano per i tanti interessi che praticava con meticolosità , dalla cucina alla vela, dallo sci al volontariato, mediante i quali manifestava grande vitalità, capacità di coinvolgimento e il suo carattere con molte sfumature, generoso, ricco di umanità, con un grande cuore ed una grande disponibilità verso il prossimo.La sua mente era curiosa vivace e piena di passioni, con una vera fame di sapere che veniva tradotta in un insegnamento continuo verso gli altri. Questa sua visione del mondo lo ha portato nella sua carriera a intraprendere nuove sfide, come lavorare tre anni come medico verricellista all'Elisoccorso di Pavullo. Inoltre da 25 anni era istruttore capo del Circolo Velico di Caprera e da dieci Socio e istruttore, appassionato e sapiente, della Congrega dei Liffi. Con un gruppo di amici aveva fondato il Tigella Team, dedito alla produzione e distribuzione di ottime tigelle unicamente a fini di beneficenza.Le esequie avranno luogo lunedì 14 aprile alle ore 15.00 presso la chiesa della Sacra Famiglia a Modena.