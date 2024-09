Modena, è morto a 80 anni Claudio Bellelli: sindacato in lutto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così la Segreteria di Cisl Emilia Centrale ricorda Bellelli, mancato lo scorso 16 settembre all’età di 80 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia.'La nostra organizzazione piange un amico e un compagno di viaggio ma, al tempo stesso, considera come una bussola l’esempio di questo straordinario Maestro di sindacato, così autentico e così rigoroso – prosegue la nota della leadership sindacale –. Bancario, iniziò fin da subito a svolgere l’attività sindacale prima all’interno della Cassa di Risparmio di Modena, poi in Carimonte e infine in Rolo Banca.

Per anni ha anche collaborato con la Fiba Cisl a livello provinciale'.

Quanto abbia rappresentato Claudio per la comunità della Cisl modenese si evince bene dal ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui e lo definisce “un sindacalista tutto d’un pezzo, mosso esclusivamente dal perseguimento dell’interesse dei lavoratori e mai dal proprio tornaconto personale, che fosse in azienda o nel sindacato.”

Per la Segreteria del sindacato di Palazzo Europa, 'Claudio Bellelli ha trascorso una vita intera onorando l’impegno sindacale, senza mai andare alla ricerca di ruoli. Ruoli ai quali preferiva la sostanza delle cose e la soluzione dei problemi attraverso la leva della solidarietà, uno dei grandi valori fondativi della Cisl. Al figlio Ettore e a tutti i familiari dedichiamo l’abbraccio più grande in questo triste momento'.