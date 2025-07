Modena: è morto a 86 anni Alfredo Panini, storico presidente Cna

Lutto nel mondo dell'associazionsmo modenese: è morto a 86 anni Alfredo Panini. Per nove anni presidente provinciale di Cna, Alfredo Panini, titolare dell’omonima tipografia di via Storchi, in città, è stato un imprenditore di riferimento dell'imprenditoria artigiana del territorio.

La sua presidenza ha caratterizzato anni di crescita e trasformazione dell’Associazione modenese, gettando le basi dell’attuale assetto del Sistema Cna. Con lui sono nate importanti iniziative, come “Cioccolato Puro”, manifestazione antesignana di Sciocolà, che anche quest’anno, a fine ottobre, animerà il Centro Storico di Modena. 'Ma, al di là del valore professionale di Panini, di lui conserveremo il ricordo per le doti umane', commentano Cesare Galavotti e Francesco Stagi, rispettivamente Presidente e Segretario della Confederazione provinciale.