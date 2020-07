Modena, nasce il primo nucleo di Guardie ecozoofile Leidaa

A Modena si è costituito ed è operativo il primo nucleo nazionale delle guardie ecozoofile GEZ, nucleo composto da 10 guardie che fanno parte della associazione animalista ed ambientalista Leidaa di Modena che da poco ha rinnovato il suo cda eleggendo a nuovo presidente di associazione Cristiana Nocetti (vice presidente Silvia Bianchini e Tesoriere Elisabetta Maramotti). Leidaa si batte per la conservazione della natura e combatte contro ogni forma di maltrattamento agli animali.

Le guardie Ecozoofile GEZ capitanate dal dirigente Vittorio Pisano e dal vice Elisa Gentilini, per poter diventare tali ed operare sul territorio di competenza sono sottoposte a corsi di preparazione anche da un punto di vista giuridico con selezioni attitudinali rigorose. Le guardie sono veri e propri pubblici ufficiali e svolgono servizi di tutela degli animali e dell’ambiente, occupati nelle attività di prevenzione e repressioni dei reati ad essi connessi. Impegnate nel monitoraggio del territorio e dei parchi, possono essere contattate in caso di situazioni di maltrattamenti animali o segnalazioni ambientali. Ad oggi, come precisa Pisano “le nostre guardie hanno cominciato la loro attività soprattutto in ambito amministrativo con il monitoraggio dei microchip per il controllo sulla regolare iscrizione all’anagrafe canina, con particolare attenzione all’inserimento dei dati corretti in anagrafe affinchè in caso di smarrimento dell’animale si possa risalire in modo celere alla proprietà”.

La Leidaa e le guardie si sono inoltre prodigate durante il periodo del coronavirus in aiuto ai proprietari di animali positivi al Covid e sottoposto a quarantena, prestando attività di supporto agli stessi impossibilitati a fare uscire e sgambare i propri animali, sostituendosi a loro anche per l’accompagnamento alle visite veterinarie. Come precisa la presidente Nocetti “come Leidaa siamo attivi anche nel supportare strutture che ospitano animali, colonie feline e privati in difficoltà economica nella raccolta e distribuzione degli alimenti per cani e gatti. Voglio infine ringraziare le guardie e tutti i volontari che si prodigano per l’associazione con un ringraziamento doveroso a tutti coloro che donano ai nostri punti raccolta cibo sul territorio di Modena e Provincia”.