Modena, palestra ribelle apre e sfida divieti: 'Disobbedienza civile'

Alle 6 di questa mattina la palestra GimFive a Modena Est in via Porpora ha riaperto i battenti nonostante i divieti anti-covid. Un gesto che i gestori avevano annunciato da giorni sui social e motivato come 'disobbedienza civile'.

'Abbiamo ricevuto stamattina la visita di circa una dozzina di agenti appartenenti alle Forze dell'Ordine a cui va il nostro sincero ringraziamento in quanto, pur ligi al loro dovere, ci hanno dimostrato comprensione - affermano sui social i gestori -. Il nostro gesto di disobbedienza civile l'abbiamo portato a termine e noi abbiamo scelto temporaneamente di chiudere. Questo è solo l'antipasto di quello che accadrà, in quanto venerdì 15 gennaio, oltre a Modena Est, riapriranno anche tutte le altre 11 sedi

