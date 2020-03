Coronavirus a Carpi, teneva palestra aperta: locali sequestrati

Nonostante già dalla scorsa settimana viga l’ordinanza comunale firmata dal sindaco Alberto Bellelli che dispone la chiusura delle palestre al fine di contenere e gestire l’emergenza coronavirus, a Carpi un personal trainer ha violato l'ordinanza, per ora a Carpi valida fino a mercoledì , e ha continuato l’attività, noncurante del rischio proprio ed altrui.Così, oggi pomeriggio i carabinieri di Carpi hanno sequestrato i locali. L’uomo, amministratore unico della società che gestisce la palestra, dovrà rispondere del reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. E' il primo caso di sequestro che risulta in provincia di Modena per violazione delle regole sul coronavirus.