Modena, paura in via Zattera per tetto a fuoco

Il timore che le fiamme già alte potessero coinvolgere l'intero edificio quello espresso da numerosi residenti della zona di via Zattera che nel primo pomeriggio hanno segnalato ai Vigili del Fuoco l'incendio springionato dalla copertura di una abitazione.Sul posto sono state inviate 2 squadre di Vigili del Fuoco che hanno rapidamente estinto le fiamme che che avevano coinvolto una parte di un impianto fotovoltaico e un tratto della copertura in lamina catramata. Nessun ferito

