Modena tra le peggiori per contagi, ma terapie intensive sotto controllo

Se si considerano le proporzioni tra vaccinati con seconda dose (che superano l'80% della popolazione) e i non vaccinati è chiaro che la percentuale di non vaccinati tra i ricoverati è di molto superiore a quella dei vaccinati. Percezione diversa, come ovvio, se si considerano i numeri assoluti. In questo caso infatti il rapporto è di circa la metà. Al 6 dicembre i ricoverati per covid a Modena e provincia erano 92, di cui 75 in area medica, 8 nei reparti sub-intensivi e 9 in terapia intensiva. I ricoverati non sottoposti ad alcuna vaccinazione erano 49. L’età media dei ricoverati di 66 anni.Ma se ormai è assodato che il vaccino funziona per ridurre gli effetti gravi, in misura minore, soprattutto passati i sei mesi dalla seconda dose, funziona per contenere i contagi, che a Modena continuano a crescere con ritmi e a livelli di molto superiori anche alla media nazionale.

Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre il tasso di incidenza è stato di 193 positivi ogni 100.000 abitanti, con un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente, ed una percentuale di tamponi positivi del 6,8%. Datim quelli analizzati e forniti oggi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto sull'andamento della pandemia e della campagna vaccinale, che se non fosse per il contestuale numero di pazienti in terapia intensiva, ancora sotto controllo, avvicinerebbe la provincia a livelli da zona gialla.Prosegue nel frattempo vaccinale che con l'introduzione del super Green-pass ha registrato una accellerazione. Comprendendo nel richiamo per la terza dose booster anche coloro che hanno ricevuto l'ultima dose prima del 31 luglio 2021.