Modena, pensionato trova portafoglio: lo restituisce senza chiedere ricompensa

Ed è stato il senso civico di un pensionato modenese, che ha peraltro preferito rimanere anonimo, a consentire alla legittima proprietaria di rientrare in possesso di quanto smarrito poco prima in viale Monte Kosica. La signora, una 37enne etiope residente a Nonantola, lunedì 8 maggio si era recata al mercato settimanale del Novi Sad di Modena e in prossimità della fermata dell'autobus linea 7 verso le 12.30 ha perso il portafoglio che conteneva anche 110 euro in contanti. A raccoglierlo è stato appunto un pensionato di passaggio, anch'egli in visita al mercato del Novi Sad, che lo ha prontamente consegnato al Comando della Polizia locale di viale Galilei. Poco dopo il Contact Center di viale Galilei 165, attraverso un numero telefonico trovato all’interno dell’oggetto smarrito ha contattato la proprietaria che dopo poco ha recuperato il proprio portafoglio e tutto il contenuto.