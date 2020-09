Modena ricorda il sindaco Beccaria a 26 anni dalla morte

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli questa mattina al cimitero di San Cataldo ha deposto una cesta di fiori ornata con un nastro giallo e blu e con la scritta “Comune di Modena” davanti alla tomba di Pier Camillo Beccaria. È l’omaggio della città all’uomo che ne fu sindaco dal 1992 al 1994 e per cui prima, tra il 1985 e il 1992 aveva ricoperto l’incarico di assessore all’Urbanistica. La cerimonia si è svolta in occasione del 26° anniversario della prematura scomparsa di Beccaria, il 28 settembre del 1994, all’età di 49 anni per un carcinoma polmonare.

Era stato eletto sindaco il 3 febbraio del '92 e a dicembre dello stesso anno annunciò la sua malattia in Consiglio comunale. Si dimise nell'agoso del 1994, poche settimane prima della morte. A lui è dedicato un padiglione del Centro oncologico modenese. Alla commemorazione di oggi, oltre a familiari e amici, ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.