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Modena, rincorre e minaccia con un martello un gruppo di giovani: moldavo bloccato

Modena, rincorre e minaccia con un martello un gruppo di giovani: moldavo bloccato

Gli agenti hanno intercettato e bloccato il 31enne, ancora con il martello in mano, in evidente stato di ebbrezza

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La Polizia di Modena ha denunciato un cittadino moldavo di 31 anni per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Intorno all'una di questa notte, la Squadra Volante è intervenuta in via Viterbo, nei pressi del parcheggio del centro commerciale dove un giovane aveva segnalato la presenza di un uomo che stava inseguendo lui e i suoi amici, minacciandoli senza motivo con un martello in mano, dopo aver colpito un cassonetto dell’immondizia lungo la strada.

Gli agenti hanno intercettato e bloccato il 31enne, ancora con il martello in mano, in evidente stato di ebbrezza.

La sua posizione amministrativa è stata posta al vaglio della Divisione Anticrimine: il questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso nei confronti dell’indagato la misura di prevenzione dell’avviso orale.

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