Nel grande parcheggio che si affaccia su via del Tirassegno riservato ai dipendenti di Hera Modena è stato realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile che coprirà il 50 per cento, del fabbisogno di uffici, officine e magazzini. I lavori, iniziati nel giugno scorso grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro, sono infatti terminati e l’impianto è già attivo.In particolare, sono state realizzate pensiline - che fungono da copertura per le automobili - sulle quali hanno trovato posto oltre 1.300 moduli fotovoltaici per una superficie pannellata di oltre 4.000 metri quadrati.

La potenza dell’impianto, che sfrutta la luce solare, è di circa 930 kW mentre la produzione di energia elettrica attesa, destinata a coprire parte del fabbisogno della sede in regime di autoconsumo, è di circa 1.200 MWh all’anno, corrispondenti al consumo di energia elettrica annuale di quasi 450 famiglie.'L’intervento realizzato nella sede di Modena rientra nel piano degli investimenti della multiutility volti a promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale a partire dalle proprie sedi e impianti – spiega Pietro Selleri, Responsabile Sviluppo e Gestione Impianti Fotovoltaici del Gruppo Hera - Il Piano di transizione climatica dell’Azienda, finalizzato a raggiungere il Net Zero al 2050, prevede infatti tra le leve di decarbonizzazione, oltre alla copertura dei consumi interni di energia elettrica con energia rinnovabile certificata, anche l’investimento diretto in asset produttivi rinnovabili destinati all’autoconsumo. Più in generale, sul fronte della generazione di energia elettrica fotovoltaica, l’obiettivo del Gruppo è quello di avviare entro il 2027 impianti in proprietà per oltre 150 MW, prediligendo soluzioni come questa presso la nostra sede di Modena, che non comportano consumo di suolo'.