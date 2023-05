Modena, sicurezza stradale: un veicolo su 10 è senza revisione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La campagna si colloca nell’ambito del programma comunale per la sicurezza stradale che include interventi e azioni finalizzate a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile e in sicurezza.I controlli sulle principali arterie cittadine sono stati eseguiti dalle pattuglie del Pronto intervento, dislocate in varie zone in maniera da presidiare l’intero territorio comunale; inoltre, all’attività sulle strade sono state affiancate le verifiche da remoto grazie al sistema di lettura targhe “Targa system”, a cui gli operatori sono comunque collegati in tempo reale.La revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione, ed è biennale nei successivi controlli, sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Per i 76 conducenti i cui veicoli non erano in regola, la sanzione ammonta a 173 euro. Inoltre, per il mezzo scatta la sospensione dalla circolazione, effettiva fino a che non viene effettuata la revisione in un’officina autorizzata.Per gli otto conducenti scoperti senza assicurazione, illecito particolarmente grave perché in caso di incidenti stradali appare evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi, il verbale è di 866 euro a cui si aggiunge la sanzione accessoria, eseguita immediatamente in occasione dei controlli sulle strade, del sequestro amministrativo del mezzo. Il libretto potrà essere restituito al proprietario solo dopo il pagamento del verbale e la stipula di una copertura Rca di almeno sei mesi. In caso di mancato risanamento della situazione, prende il via la procedura della Prefettura finalizzata alla confisca; per i recidivi, si può arrivare alla sospensione della patente fino a due mesi.