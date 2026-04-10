Modena, spray al peperoncino al liceo Tassoni: studenti in strada, due trasportati in ospedale
Durante le prime ore di lezioni uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino all'interno dell'istituto
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