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Modena, spray al peperoncino al liceo Tassoni: studenti in strada, due trasportati in ospedale

Modena, spray al peperoncino al liceo Tassoni: studenti in strada, due trasportati in ospedale

Durante le prime ore di lezioni uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino all'interno dell'istituto

1 minuto di lettura
Studenti in strada e nel cortile interno e ambulanza sul posto: è successo questa mattina al liceo Tassoni di viale Reiter. Durante le prime ore di lezioni uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino all'interno dell'istituto e gli insegnanti sono stati costretti ad accompagnare gli alunni delle classi dell'ala vecchia fuori dall'edificio. Sul posto i sanitari del 118 con l'ambulanza per medicare alcuni studenti con sintomi legati alla irritazioni provocate dalla sostanza urticante. Per due studenti è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.
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