Indaga la polizia di Stato, arrivata in via Rainusso insieme a due ambulanze e due automediche del 118. Alcuni studenti sono rimasti intossicati e hanno dovuto essere accompagnati al Policlinico di Modena per accertamenti: i genitori stanno raggiungendo i figli a scuola.Soltanto pochi giorni fa, mercoledì scorso, un episodio simile era avvenuto alla stazione delle corriere di Modena, comportando l'intervento di 118 e forze dell'ordine per l'intossicazione di alcuni autisti presenti.