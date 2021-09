Modena, staffetta alla guida dei Vigili del fuoco

Questo pomeriggio nella sede del Comando vigili del Fuoco di via Formigina, alla presenza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, Michele De Vincentis, si è tenuta la cerimonia di passaggio di consegne tra Giuseppe Lomoro e Ermanno Andriotto.Lomoro termina il suo mandato alla guida del Comando di Modena andando ad assumere l’incarico di Dirigente per il soccorso pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il servizio Antincendio Boschivo presso la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto - Trentino Alto Adige.Andriotto, 60 anni, laureato in ingegneria civile, si insedia al Comando dei Vigili modenesi dopo un’esperienza trentennale nel Corpo. La carriera di Vigile del Fuoco ha inizio nel 1990 come Funzionario tecnico presso il Comando di Rovigo e successivamente, dal 2007, a Vicenza con l’incarico di vicecomandante. Promosso dirigente nel 2011 ha guidato i Comandi di Cuneo, Ferrara e Ravenna oltre ad incarichi Dirigenziali presso le Direzioni Regionali Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna e del Piemonte.