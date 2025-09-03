Si chiude oggi, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre.
La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la viabilità. In questa fase si procederà al rifacimento del binder e del tappeto d’usura (per uno spessore totale di 12 cm) su tratti selezionati della tangenziale, nel tratto compreso tra la tangenziale di Modena e la rotatoria di via Martin Luther King.
Modena, tangenziale Rabin: conclusa in anticipo prima fase dei lavori
La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi
Si chiude oggi, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionataArticoli Recenti
Irregolare sul territorio guida motorino rubato e si schianta contro una recinzione
Spaccio di cocaina: un arresto a Pavullo
Assistenza di strada a tossicodipendenti: 408 mila euro per rinnovo contratto annuale alla coop Caleidos
Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna