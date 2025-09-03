Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tangenziale Rabin: conclusa in anticipo prima fase dei lavori

Modena, tangenziale Rabin: conclusa in anticipo prima fase dei lavori

La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi

Si chiude oggi, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre.
La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la viabilità. In questa fase si procederà al rifacimento del binder e del tappeto d’usura (per uno spessore totale di 12 cm) su tratti selezionati della tangenziale, nel tratto compreso tra la tangenziale di Modena e la rotatoria di via Martin Luther King.

