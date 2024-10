Modena, tendopoli davanti alla sede Hera: intervento della polizia locale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina la polizia locale ha provveduto a controllare le persone che dormivano nella zona allontanandole. La zona, a due passi dal cinema Victoria e davanti alla sede della multitutility, è gravata da un degrado senza fine: tra i vestiti gettati a terra, sportine di plastica con resti di cibo, bottiglie vuote, immondizia e cartoni usati per dormire.

Il tutto tra le auto parcheggiate dei dipendenti Hera e dei clienti dei ristoranti che si affacciano nella piazzetta del cinema.



L’operazione, condotta dagli operatori della Zona 2 coadiuvati da quelli del Quartiere 1, ha visto in azione, nella fase iniziale, tre pattuglie e un ufficiale per complessivi otto operatori, scesi a cinque quando la situazione lo ha consentito. Hanno sorpreso e identificato 22 persone che dormivano, con le loro cose, tra le nicchie dei sostegni in cemento del cavalcavia: tutti adulti residenti a Modena, per lo più di nazionalità non italiana, già conosciuti dai Servizi sanitari che si occupano di tossicodipendenza, come dalla Polizia locale; hanno tutti precedenti per reati di vario genere, soprattutto legati al consumo e spaccio di sostanze, oltre che per reati contro la persona e il patrimonio.



Tra le 22 persone identificate, tutte con età compresa tra i 30 e i 60 anni, erano presenti anche sei donne; mentre quattro sono di nazionalità italiana (due coppie).

Alcuni di loro sono stati indirizzati a centri di prima accoglienza adeguati, di tutti sono stati raccolti i riferimenti telefonici oltre ai dati personali utili a rintracciarli per la segnalazione ai servizi di pertinenza.

Verso le 10 sono arrivati, chiamati dalla Polizia locale, anche gli operatori di Hera che hanno sgomberato e ripulito l’area da rifiuti, materassi e coperte lasciati sul posto, che dovranno essere smaltiti, mentre incaricati dei tecnici comunali hanno chiuso con reti metalliche gli anfratti che erano stati utilizzati come ripari.