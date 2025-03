Modena, topi sotto cartello turistico: 'Voi siete qui, you are here'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Siamo in via Emilia, angolo via Farini. Pieno centro di Modena. Sotto al cartello turistico che indica le mete culturali da visitare un topo fa bella mostra di sè. Proprio all'altezza della scritta 'voi siete qui, you are here', il roditore fa capolino da un buchetta per il deflusso dell'acqua. Lui è qui. Sia in italiano che in inglese.