Modena, torna cinema all'aperto: il Green pass è sempre obbligatorio

Torna domani il cinema all'aperto in piazza Roma a Modena, promosso da Modenamoremio. Verrà trasmessa la pellicola diretta dal regista e sceneggiatore Antonio Padovan: 'Il grande passo'.'Consigliamo al pubblico di arrivare entro le 21; Modenamoremio metterà a disposizione gratuitamente 200 sedute che potranno essere occupate fino ad esaurimento posti - si legge in una nota di Modenamoremio -. Come prevede l’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, all’ingresso del Cinema gli addetti alla sicurezza provvederanno a controllare che le persone al di sopra dei 12 anni posseggano il Green pass'.Martedì 31 agosto andrà in scena l’ultima pellicola, dedicata alle famiglie e ai bambini: La gabbianella e il gatto diretto da Enzo D’Alò. Ovviamente servirà sempre il Green Pass.