Modena, torna il gran premio con auto a pedali

Il Gran Premio con auto a pedali torna a far tappa al Parco Novi Sad di Modena (lato Foro Boario), in collaborazione con la manifestazione “Togo” patrocinata dal Comune di Modena e che prevede tantissime e divertenti iniziative e durante il fine settimana del Motor Valley Fest. Il Gran Premio è organizzato da Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di Aics Modena. I partecipanti dai 3 ai 15 anni saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) saranno disponibili e durante il gioco verranno consegnati patenti, merende, gadget, medaglie, e premi.Si partirà sabato dalle 15.30 con l’accredito degli iscritti alle gare e la possibilità di fare giri liberi per tutti (anche per i non iscritti alle gare di domenica 8 giugno).Domenica mattina dalle 10 gareggeranno le categorie BABY (anni di nascita 2021 e 2022) e JUNIOR 1 (anni di nascita 2016, 2017, 2018, 2019) il pomeriggio sarà invece dedicato alle categorie JUNIOR 2 (2013, 2014, 2015) e i BIG (2012, 2011, 2010, 2009, 2008).Anche domenica sarà possibile fare giri liberi per i non iscritti alle gare, al pomeriggio dalle 14 alle 15.30 e a fine gare.L’evento è nato a Modena e la sua prima edizione si è svolta presso il cortile Museo Enzo Ferrari nel 2013. Poi il format si è ampliato e in dodici anni è diventato itinerante, con tante tappe in Emilia – Romagna e sono oltre 15.000 i bambini e ragazzi che hanno potuto provare questo sport, che implica abilità di guida, forza muscolare e resistenza.“La soddisfazione è di continuare a fare divertire bambini e famiglie, promuovendo i valori dello sport, della sostenibilità, della socialità e della condivisione. È una attività ludico sportiva che appassiona tantissimo, qualcuno dice anche più di un vero GP di Formula Uno; contano la tecnica, la forza fisica, l’allenamento nella pedalata ma anche la padronanza di guida del mezzo, ma non dimentichiamo che è un gioco e prima di tutto deve garantire un sano divertimento per tutti - sottolinea Maja Argenziano -. Ad ogni tappa in calendario nel Campionato partecipano bambini e bambine, ragazzi e ragazze da tutta la Regione e anche da fuori Regione e nazione e possiamo confermare la grande valenza di marketing territoriale dell’evento; è una manifestazione che piace molto anche agli adulti, mamme, papà o nonni che facciamo gareggiare neimomenti di pausa dalle gare dei bambini e forse l’anno prossimo organizzeremo proprio a Modena una edizione anche per adulti'.