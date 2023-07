Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per questi motivi, il Comune, con l’ufficio Diritti animali, ha programmato la cattura e il trasferimento dei conigli in un’azienda agricola dove saranno sterilizzati e accuditi in sicurezza.'Le operazioni di recupero degli animali, per nulla semplici a giudizio dei tecnici, iniziano nei prossimi giorni e nell’area del parco verrà installato un recinto temporaneo per gestire le diverse fasi del trasferimento, anche pensando ai conigli che potrebbero essere in fase riproduttiva - si legge in una nota del Comune -.L’azienda agricola individuata, per un compenso complessivo di quasi 15 mila euro, è di Concordia (Federico Riccò) ed è considerata esperta nel settore, oltre che dotata dei recinti dove accudire gli animali dopo la fase di quarantena e la sterilizzazione. L’intervento realizzato lo scorso ottobre si era limitato al cortile della scuola di via Teglio ed erano intervenuti i tecnici dell’associazione Pettirosso, mentre i conigli recuperati in quell’occasione erano stati trasferiti in una Fattoria didattica. Si era poi provveduto alla chiusura dei varchi nelle recinzioni della struttura scolastica così da assicurare un ambiente salubre per i bambini'.