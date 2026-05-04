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Modena, Trc festeggia i 50 anni

Modena, Trc festeggia i 50 anni

Il sindaco di Modena Mezzetti col direttore Tazzioli e il presidente Coop Alleanza che edita la Tv, Trombone, ha annunciato la presenza della tv a Moodna Park

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Nel novembre 1976 nasceva a Modena Tele Radio Città, identificata dopo il primo decennio con il logo del canarino. Mezzo secolo dopo, Trc Modena è una delle principali televisioni locali della città. Cinquant'anni che attraversano la storia recente di Modena: dalle alluvioni al terremoto del 2012, dalla Motor Valley di Ferrari e Maserati alla grande Panini, dal ritorno del Modena Calcio in Serie A al bel canto di Pavarotti e Freni, fino al rock di Vasco Rossi.

L'emittente conta una squadra di 35 addetti tra giornalisti, tecnici, amministrativi e staff, e fa parte del gruppo TRMedia insieme alle sorelle Trc Bologna e Telereggio, riconosciuto come principale polo informativo che copre l'intero territorio dell'EmiliaRomagna con oltre 300.000 contatti al giorno.

Oggi, insieme al sindaco di Modena Mezzetti e all'assessore Zanca, il direttore Ettore Tazzioli e il presidente di Coop Alleanza 3.0 che edita la Tv, Domenico Trombone, ha annunciato i festeggiamenti per i 50 anni che vedranno la parteciazione di Trc al Moodna Park, il festival in programma dal 29 maggio al 7 giugno al Parco Ferrari. La serata finale vedrà sul palco il concerto dei The Kolors.

'Li portiamo bene questi 50 anni e il riscontro in città e in provincia ci danno la forza di andare avanti - afferma il direttore Tazzioli -. I dati auditel parlano di oltrre 134mila ascolti quotidiani che sono una grande responsabilità. Con Moodna Park staremo insieme alle persone'.

'Trc è ancora molto presente sul territorio ed è importante che Trc ci sia per i cittadini - ha detto Trombone - sono felice di essere qui a festeggiare con voi e soddisfatto di quello che fate tutti i giorni'.

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