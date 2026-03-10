Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Alla guida del Dipartimento Farmaceutico, del Servizio di Igiene Pubblica e dell’Oftalmologia tre professionisti per consolidare assistenza e cura sul territori

Tre nuove nomine alla guida di altrettanti servizi strategici dell'Ausl di Modena. Nei giorni scorsi, a conclusione delle relative procedure di selezione, sono stati infatti conferiti gli incarichi di Direzione del Dipartimento interaziendale Farmaceutico, attribuito alla dottoressa Francesca Gandolfi (nella foto), del Servizio di Igiene Pubblica, affidato alla dottoressa Alessandra Fantuzzi, già facente funzione da luglio 2024, e della Struttura complessa di Oftalmologia, assegnato al dottor Vittorio Cortese.

I profili

Francesca Gandolfi (Dipartimento Interaziendale Farmaceutico) – Specializzata in Farmacia Ospedaliera con un master universitario in Farmacoepidemiologia, ha preso servizio in Ausl nel 2006 maturando una lunga esperienza all’interno del Dipartimento Farmaceutico di Modena, dove nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità.
Alessandra Fantuzzi (Servizio di Igiene Pubblica) – Specializzata in Medicina di comunità, dal 2018 è in Ausl, dove ha maturato esperienza nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, fino a ricoprire il ruolo di Direttrice facente funzione del Servizio di Igiene Pubblica nel luglio 2024.
Vittorio Cortese (Struttura complessa di Oftalmologia) – Proviene dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, dove lavorava in qualità di dirigente medico nella struttura di Oftalmologia, con incarico di alta specialità in chirurgia vitreo-retinica. In precedenza ha lavorato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dal 2020 al 2022 ha prestato servizio presso l’ULSS2 Marca Trevigiana.

