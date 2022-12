Modena, tricolore di 15 metri celebra la patrona dei Vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del Fuoco di Modena hanno celebrato la loro Patrona Santa Barbara . La cerimonia è iniziata con l'omaggio ai Caduti alla presenza del prefetto Alessandra Camporota che insieme al comandante Ermanno Andriotto ha deposto una corona alla lapide comemorativa presso la sede di via Formigina a Modena.Nonostante il tempo inclemente i pompieri modenesi si sono spostati in piazza Grande dove sono stati posti in mostra alcuni mezzi di soccorso e sono state effettuate alcune manovre operative. Per i bambini che hanno sfidato la pioggia era presente la pompieropoli, un percorso a loro dedicato allestito dall'associazione Nazionale Vigili del fuoco. Il Duomo è stata la cornice della cerimonia religiosa officiata dal vescovo Erio Castellucci. A chiusura della manifestazione un tricolore di 15 metri è stato sollevato all'autoscala da due vigili del fuoco con tecniche speleo alpinistiche.Oltre 9500 gli interventi di soccorso effettuati nel corso di quest'anno in provincia di Modena, con una media che sfiora le 30 chiamate di soccorso al giorno. La giornata di oggi è stata anche occasione di salutare una 'pensionata' speciale a 4 zampe. Piera, storica unità cinofila dei Vigili del fuoco modenesi, ha lasciato quest'anno l'attività operativa dopo oltre 200 missioni in tutta Italia e diverse persone salvate, ritrovate in vita. Commosso Marco Rubbiani, vigile volontario, conduttore di Piera con cui ha condiviso questi anni d'attività.