Modena, trova un portafoglio con 3600 euro e lo riconsegna

Ritrova un portafoglio contenente 3.600 euro e lo consegna immediatamente ai carabinieri.Protagonista del gesto civico è una dipendente comunale di Modena che ieri ha trovato il portafoglio in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. A smarrirlo era stato un 33enne modenese, titolare di una pizzeria, che ancora non si era reso conto della perdita del portafoglio, caduto per terra in prossimità di una tabaccheria. Il proprietario è stato avvisato dai carabinieri ed ha voluto ringraziare la signora incontrandola presso la stazione dei carabinieri di San Damaso, alla presenza del comandante della stazione, maresciallo maggiore Cristian Lombardo.