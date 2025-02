Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 3 febbraio scorso, intorno alle 18.30 del pomeriggio, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, si trovava nei pressi del terminal di via Gottardi per un intervento, quando il conducente di un autobus di linea richiamava l’attenzione degli agenti, segnalando che un uomo a bordo era stato colto da un malore improvviso.L’uomo, oltre a presentare una ferita sulla fronte, era già cianotico e in evidente difficoltà respiratoria. I poliziotti intervenuti hanno messo in atto con prontezza le manovre di primo soccorso, permettendogli di rimanere in condizioni di stabilità fino all’arrivo del 118. Il giorno dopo gli agenti hanno voluto sincerarsi del suo stato di salute facendogli visita presso l’ospedale di Baggiovara, dove era ancora ricoverato. L’uomo ha espresso profonda gratitudine agli agenti per il loro intervento fondamentale e tempestivo.