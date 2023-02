Modena, vergogna senza fine: rifiuti ovunque e campana vetro stracolma

Bottiglie sparse in strada e immondizia accumulata di finaco ai cassonetti. Da segnalare peraltro come la campana del vetro fosse stracolma.E' questa una delle centinaia di segnalazioni giunte in questi giorni legate ai disagi provocati dal nuovo modello di raccolta differenziata introdotto a Modena.

