Modena, via Emilia Ovest: circolazione sospesa dall'8 al 29 agosto

Da venerdì 8 agosto viene sospesa la circolazione stradale in via Emilia ovest in località Bruciata, in corrispondenza del sovrappasso autostradale dell’A1 per consentire lavori a cura della Società Autostrade. Ma già giovedì 7 agosto, dalle 8.30 alle 16, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato regolato da movieri.

Il provvedimento della chiusura di via Emilia ovest, inizialmente previsto in luglio poi posticipato per ragioni tecniche a un periodo di minor impatto sulla viabilità, è stato definito dal Cov, il Comitato operativo per la viabilità presso la Prefettura di Modena, per consentire attività di manutenzione straordinaria da parte di Autostrade.

Il traffico in zona sarà deviato attraverso la chiusura dell’uscita 16 della tangenziale in direzione Reggio Emilia e mediante l’individuazione di percorsi alternativi. In particolare, in direzione Modena il traffico verrà deviato da via Emilia ovest su viale Virgilio, tangenziale Pirandello (direzione Sassuolo - Reggio Emilia), uscita 16 Bis per immettersi su via Emilia ovest direzione centro. In direzione Reggio Emilia il traffico verrà deviato sulla tangenziale Pirandello (direzione Carpi - Verona – Bologna), uscita 15, viale Virgilio, per tornare su via Emilia ovest (direzione Reggio Emilia) dopo il sottopasso autostradale.

In prossimità e corrispondenza dei lavori, la cui conclusione è prevista entro venerdì 29 agosto, è inoltre vietata la sosta, con rimozione dei veicoli in sosta abusiva.