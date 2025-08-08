Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Panni: lavori terminati e limite a 30 km orari

Modena, via Panni: lavori terminati e limite a 30 km orari

L’intervento, del valore complessivo di 60mila euro ha visto la chiusura dell’attuale carraio degli Orti per gli anziani con rete metallica

È arrivato a conclusione l’intervento di riassetto stradale di via Panni nel tratto tra la rotatoria con via Fratelli Rosselli e il sottopasso, che ha riguardato la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e illuminato, la sistemazione e lo spostamento dell’ingresso al parcheggio degli Orti degli anziani e l’estensione anche in quel tratto del limite a 30 chilometri orari.
L’intervento, del valore complessivo di 60mila euro, oltre al nuovo attraversamento rialzato, alla segnaletica orizzontale e verticale di integrazione e a nuovi pali di illuminazione, ha visto la chiusura dell’attuale carraio degli Orti per gli anziani con rete metallica a integrazione dell’esistente, la messa in quota del marciapiede ciclopedonale e la realizzazione di un nuovo carraio una cinquantina di metri più a est, oltre alla riorganizzazione della sosta interna al parcheggio e al riposizionamento dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
L’intervento si va ad aggiungere a quelli già effettuati sul lato ovest di via Panni, compreso tra la ferrovia e via Giardini, dove l’Amministrazione ha predisposto interventi di calmierazione del traffico veicolare in coincidenza con l’apertura del sottopasso ferroviario volto all’eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo.

