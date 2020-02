Modena, visita del Prefetto al comando provinciale del Carabinieri

Questa mattina il prefetto di Modena Pierluigi Faloni ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Modena. Dopo aver ricevuto gli onori all’ingresso della Caserma, è accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, il colonello Marco Pucciatti. Nel corso della visita, il Prefetto si è soffermato in Centrale Operativa, dove è attestato il Numero Unico delle Emergenze 112, osservando le modalità pratiche di interconnessione con le Sale Operative delle altre Forze di Polizia modenesi e le procedure di coordinamento dei servizi di pronto intervento su tutta la Provincia che l’Arma esprime attraverso le sue 39 Stazioni e 2 Tenenze a favore dei 47 comuni della Provincia.La visita è proseguita incontrando i Comandanti delle quattro Compagnie Carabinieri, una rappresentanza di militari di tutti i reparti della sede e il Maresciallo Santangelo, coordinatore provinciale della sezione modenese dell’Associazione Nazionale Carabinieri.L’occasione è stata anche quella di conoscere e complimentarsi con i quattro militari rimasti recentemente feriti nelle ultime attività di servizio, rispettivamente a Maranello, al termine di un complesso inseguimento conclusosi con l’arresto - a cura del personale della Stazione di Fiorano Modenese - di un tunisino trovato in possesso di 150 grammi di cocaina e a Pavullo, in occasione della violenta reazione e del danneggiamento posti in essere da una donna marocchina, da pochi giorni uscita dal carcere.La visita è terminata con i saluti e i ringraziamenti, dal parte del Prefetto, al Comandante Provinciale e all’Arma di Modena per l’impegno quotidiano dell’Arma di Modena al servizio del cittadino, con l’augurio di un buon lavoro.