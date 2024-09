Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intanto è stato diagnosticato in provincia di Modena, in particolare nel Comune di Cavezzo, un caso di Dengue che dall’indagine epidemiologica sin qui condotta non risulta rientrato da un viaggio all’estero e che dunque può aver contratto l’infezione in loco. L’indagine epidemiologica proseguirà nei prossimi giorni per gli approfondimenti previsti in questi casi. La persona, attualmente ricoverata, è in buone condizioni di salute.In seguito alla segnalazione, come accade sempre per i casi di Dengue, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Cavezzo) e lavoro (Bomporto) della persona, che procederanno nelle prossime ore con gli interventi di disinfestazione straordinaria, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.