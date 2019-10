Modenesi truffati al PC e al bancomat: due denunciati dai Carabinieri

Anziché prelevarle 800 euro dalla carta prepagata Postamat, per l’acquisto di un divano, gliel’ha svuotata di 3000. Ma la vittima della truffa, una 58 enne di Castelvetro, ha denunciato tutto e subito ai Carabinieri che in breve sono riusciti ad individuare e a denunciare per truffa l’autore. Si tratta di un 48 enne, sempre di Castelvetro, che su un sito di annunci aveva messo in vendita, a 800 euro un divano.



L’uomo, nonostante la residenza nello stesso comune, chiede che la donna paghi con la tessera prepagata. La convince che si tratta di una forma più veloce e più sicura di pagamento e garantisce di fornirele direttamente le istruzioni per condurla. Lei si reca allo sportello seguendo al telefono le istruzioni del venditore. I tempi dell'operazione allo sportello sono contingentati e l'uomo, dall'altra parte della linea, le mette fretta. La confonde, fino ad arrivare a farsi dare oltre al Pin il numero della carta, che la donna gli fornisce in buona fede ma che consentono all'uomo di farsi trasferire anziché 800, 3000 euro. Si tratterebbe di un genere di truffa ormai diffusa, anche se spesso, in caso di cifre più piccole, molti truffati non presentano denuncia. Per vergogna o per la convinzione che il denaro non sarà recuperabile. Valutazioni smentite anche in questo caso dai fatti e dalle azioni delle forze dell'ordine (in questo caso i Carabinieri), capaci di individuare i truffatori. Come è successo in questo caso. A seguito della denuncia della donna, i militari hanno individuato e denunciato il 48 enne autore della truffa. Che poteva essere evitata attuando un consiglio su tutti: non fornire a nessuno il proprio numero di carta ed i propri dati, soprattutto quando siamo noi a dovere effettuare un pagamento e non il contrario.



Diffidenza d’obbligo anche on-line. Non ne ha avuta abbastanza un 32 enne di Savignano sul Panaro che per 200 euro aveva acquistato con bonifico una consolle PS4, venduta su un sito on-line ma mai recapitata. Anche in questo a seguito della denuncia i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autore della truffa un 25 enne di Milano