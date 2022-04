Monopattini, lesioni gravi e sicurezza stradale: a Mirandola convegno

Circa 150 gli operatori – tra Polizia Locale ed agenti anche della Polizia Stradale e dei Carabinieri – che vi hanno preso parte. Non solo di Mirandola, ma anche provenienti dai comuni e province limitrofi, come dalle regioni vicine, Lombardia, Veneto e Toscana.– La focalizzazione su alcuni punti in esso contenuti, ha puntato a fornire agli operatori, che ricordiamo sono impegnati in prima persona sul territorio, utili ed indispensabili strumenti di controllo. In primo luogo per la sicurezza, al fine di limitare il più possibile i sinistri stradali, e poi per il rispetto delle normative vigenti, dato che non son pochi i casi, relativi ai veicoli esteri utilizzati onde evitare le sanzioni amministrative. La formazione, in un contesto normativo in evoluzione, sempre più complesso ed articolato diventa imprescindibile oltre che fondamentale per una preparazione approfondita e globale.”“Agli operatori della Polizia Locale di Mirandola, va il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano profuso finalizzato alla sicurezza sul territorio. Impegno che, nonostante le criticità, da quando il corpo si è staccato dall’UCMAN, non è mai venuto meno, anzi è miglioratogarantendo attività di presidio e di riferimento per i cittadini – ha dichiarato- La centralità delle zone urbane di Mirandola e delle vie di comunicazioni che ne attraversano il territorio mettendolo in contatto con altre realtà comunali e provinciali, ha fatto sì che il convegno odierno fosse di estrema attualità. Proprio, per l’evoluzione inerente ai mezzi di trasporto, da cui Mirandola non è esente, e per le norme che li regolano e che debbono essere fatte rispettare.”“Non possiamo che dirci felici per tanta partecipazione tra gli operatori della Polizia Locale e non solo – ha poi voluto sottolineare l’– L’attualità degli argomenti trattati e l’attenzione che il Comandante Doni ha voluto rivolgere in merito, mostra indelebilmente che l’interesse rispetto anche alla sicurezza declinata sotto questi aspetti è alto. Ma pone anche la città di Mirandola, come centro di interesse per la bassa modenese e per i territori limitrofi.”Il convegno è entrato nel merito degli approfondimenti conCommissario, Responsabile Ufficio Contenzioso e Supporto Giuridico di Polizia Locale di Prato, su circolazione veicoli esteri e monopattini, nonché con Fabio Piccioni, Avvocato patrocinante in Cassazione, su lesioni gravi e gravissime causate da incidenti stradali. Alla giornata formativa Consigliere comunale Marcello Furlani.