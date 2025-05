Morto dopo essere caduto dal monopattino: domani i funerali a Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si terranno domani, sabato 3 maggio, i funerali di Charles Yeboah Baffour, lo studente universitario originario del Ghana e residente a Carpi morto in seguito a una caduta dal monopattino dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, in provincia di Frosinone.

Sul caso, a seguito della denuncia della famiglia del 24enne, la procura ha aperto un'inchiesta. Il ragazzo, secondo i familiari, non sarebbe stato sottoposto ad una Tac addominale ed è morto per una emorragia interna. Il giovane era caduto la notte del 5 aprile mentre viaggiava su un monopattino, riportando lesioni a un rene e la rottura della milza.

Lo studente di economia era arrivato in ospedale lamentando dolori acuti. Dopo una prima Tac alla testa era stato dimesso alle tre del mattino, ma non ha mai lasciato la struttura restando sdraiato su una barella nel corridoio. A notarlo, in stato catatonico, sono stati i medici del turno successivo: le nuove indagini a cui era stato sottoposto avevano rivelato una grave emorragia interna. Operato d'urgenza, era deceduto.

I funerali avranno luogo domani alle 9,30 nella Casa Funeraria Terracielo Funeral Home in Via Lenin, 9 a Carpi dove sarà dato l'ultimo saluto, poi proseguiranno per il Cimitero di Carpi.