Moto Engineering Italy: secondo posto per il team Impulse Unimore

Il team Impulse Modena Racing di Unimore ha ottenuto una pole position nella fase di qualifica e un secondo posto generale secondo posto nella classifica finale dell’evento internazionale Moto Engineering Italy.Il team Impulse Modena Racing di Unimore ha ottenuto il secondo posto nella classifica finale del Moto Engineering Italy, evento internazionale tenutosi sul circuito di Imola. L’evento è riservato a team universitari che devono progettare, realizzare e portare in pista una moto a trazione puramente elettrica. L’edizione 2022 dell’evento ha visto la partecipazione di 9 team provenienti da università di diversi paesi europei.La competizione si articola in due fasi: la prima in cui una giuria composta da tecnici del settore valuta i progetti presentati dai team (prove statiche) e la seconda in cui vengono valutate le prestazioni in pista sia tramite prove specifiche (accelerazione, frenata, handling) che tramite una vera e propria gara finale in pista, quest’anno costituita da due manches da sei giri ciascuna.Il prototipo portato in gara a Imola, denominato “Racing Thunder 2.1”, è un’evoluzione del prototipo 2021 che era stato utilizzato sia nell’evento Motostudent sul circuito spagnolo di Aragon che nella prima edizione del Moto Engineering Italy. Rispetto alla moto dello scorso anno il nuovo prototipo presenta alcune modifiche sul telaio, diversi aggiornamenti aerodinamici e un importante aggiornamento del sistema di controllo del powertrain.Il Faculty Advisor, Prof. Carlo Alberto Rinaldini ha così commentato: “Si tratta di un progetto estremamente formativo che permette agli studenti di mettere in pratica le nozioni studiate e di imparare la gestione di progetti complessi e il lavoro in team. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti che confermano l’elevato livello qualitativo raggiunto dal progetto”.Il pilota ufficiale del Team è Nicola Di Rago, studente del secondo anno del corso di laurea magistrale di ingegneria del veicolo di Unimore, che si è unito alla squadra di Impulse Modena Racing nel 2018.