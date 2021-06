Motorvalley, per turisti, e non solo, passaggio tra i rifiuti

Per i primi turisti arrivati a Modena per il motor valley fest, l'accesso al centro storico di Modena, da corso Canalchiaro, non ha regalato una bella immagine della città. In un centro che in diverse parti si è rifatto il look, la quantià di rifiuti che sbordava o, come spesso accade in quell'area, era depositato a terra, intorno a cassonetti stracolmi, ha rovinato la festa. Almeno all'occhio. 'Peccato per situazioni del genere che rischiano di rovinare il tanto di bello che c'è' - afferma un residente che ci ha segnalato i cumuli di rifiuti. Rifiuti in quella condizione danno l'immagine di una città poco curata, e questo è un peccato, per tutti noi ma soprattutto agli occhi dei turisti.