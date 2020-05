Multa da 2000 euro e 25 kg di carne sequestrata in ristorante cinese

Personale privo di formazione e attestati per potere operare a contatto con il cibo, e carne ed alimenti custoditi in involucri senza alcuna indicazione funzionale alla tracciabilità o con data di scadenza superata. Queste le due principali violazioni alla normativa sia sul lavoro che sul confezionamento dei cibi riscontrate dai Carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazioni) di Parma nel corso di un controllo effettuato in un ristorante con specialità cinesi a Modena. Controllo che ha portato al sequestro amministrativo di 25 kg di prodotti di carne oltre a varie preparazioni gastronomiche. Alcuni alimenti avevano la data di scadenza decorsa. Al Titolare dell’esercizio pubblico, un cittadino cinese, è stata elevata una sanzione di 2000 euro. Il valore del materiale sequestrato ammonta a circa 500 euro