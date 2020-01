Multe, a Modena le paga il 60%. Siamo tra i più virtuosi in Italia

A Modena oltre il 60% delle multe, soprattutto per infrazioni al codice della strada, accertate viene incassato. Una percentuale decisamente alta rispetto alla media nazionale (37%) con picchi negativi, in particolare al Sud, di appena il 5% (è il caso di Catania). A dirlo è una recente indagine del Sole24Ore.Stando ai bilanci comunali le multe valgono infatti 1,6 miliardi all’anno solo per i capoluoghi di Provincia, ma molti di questi soldi non vengono mai incassati (605 milioni è l'incasso del 2018). A Modena a fronte di 11 milioni di accertamenti (59 euro pro capite all'anno), le sanzioni incassate sono 6,7 milioni, appunto il 60,5%